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-5x-1=2x+2 сколько будет?
Алгебра
-5x-1=2x+2 сколько будет?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5x-2x=2+1 -7x=3 x=-3/7
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