Сравни величины 13/100 (дробь) и 2 дециметра
Математика
Сравни величины 13/100 (дробь) и 2 дециметра
Ответ(ы) на вопрос:
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13/100=0.13 дм 0.13 < 2
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