Спиши предложения, подчеркни их грамматическую основу. определи виды предложений по цели высказывания. что они выражают: вопрос, сообщение, побуждение к действию. сделай вывод о знаках препинания в конце предложения. 1. ветер п...
Русский язык
Спиши предложения, подчеркни их грамматическую основу. определи виды предложений по цели высказывания. что они выражают: вопрос, сообщение, побуждение к действию. сделай вывод о знаках препинания в конце предложения. 1. ветер погнал тучи. 2. не рви цветов. 3. куда ушли слоны? в какие города погонщики ведут ученого верблюда? 4. жил-был когда-то человек, хороший человек. он радовался облакам и шуму быстрых рек. 5. скажите, кто испортил сыр? кто в нем наделал столько дыр?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматическая основа Ветер погнал, тип предложения сообщение Рви цветов-грам основа,тип-побуждение к действию Ушли слоны-грам основа,тип-вопрос Погонщики ведут грам основа,тип-вопрос Тут две грамматические основы -жил-был человек,радовался облакам,тип сообщение Испортил сыр-грам основа,тип-вопрос Наделал дыр-грам основа ,тип-вопрос
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