Спиши предложения, подчеркни их грамматическую основу. определи виды предложений по цели высказывания. что они выражают: вопрос, сообщение, побуждение к действию. сделай вывод о знаках препинания в конце предложения. 1. ветер п...

Русский язык

Спиши предложения, подчеркни их грамматическую основу. определи виды предложений по цели высказывания. что они выражают: вопрос, сообщение, побуждение к действию. сделай вывод о знаках препинания в конце предложения. 1. ветер погнал тучи. 2. не рви цветов. 3. куда ушли слоны? в какие города погонщики ведут ученого верблюда? 4. жил-был когда-то человек, хороший человек. он радовался облакам и шуму быстрых рек. 5. скажите, кто испортил сыр? кто в нем наделал столько дыр?

Автор: Гость