На территории нашей респбулики есть озёра: Кыпшак- площадью 54,7 км в квадрате, Тенг??з- 159 км в квадрате , Керей- 62,8 км в кавдрате. Округлите данные числа до десятков и постройте круговую диаграмму

Математика

На территории нашей респбулики есть озёра: Кыпшак- площадью 54,7 км в квадрате, Тенг??з- 159 км в квадрате , Керей- 62,8 км в кавдрате. Округлите данные числа до десятков и постройте круговую диаграмму

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