Номер 113 и 114 решите пожалуйста

Математика
Номер 113 и 114 решите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48:4=12 см.Это вторая сторона
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