Вычислите, применяя распределительное свойство умножения. 28×15, 12×35, 99×13, 98×150, 101×18, 103×31, 145×21, 105×11, 99×25.
Математика
Вычислите, применяя распределительное свойство умножения. 28×15, 12×35, 99×13, 98×150, 101×18, 103×31, 145×21, 105×11, 99×25.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столбиком? Если нет, то: 1) 420, 2)420, 3)1287. дальше чуть по позже решу.
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