Докажите что христианство оказало огромное влияние на европейскую средневековой культуру . Срочно
История
Докажите что христианство оказало огромное влияние на европейскую средневековой культуру . Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых,у жителей появилась вера во что-то.Во-вторых,с помощью этой веры средневековые жители не начинали бунты
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