Постройте четыре точки A, B, C, D по следующиму условию: точки C и D лежат по разные сто??оны от прямой, проходящей через точки A и B, AB=8см, AC=4см, СВ=8см, АD=6см, DB=4см. Чему равно расстояние между точками C и D?

Математика

Автор: Гость