Постройте четыре точки A, B, C, D по следующиму условию: точки C и D лежат по разные сто??оны от прямой, проходящей через точки A и B, AB=8см, AC=4см, СВ=8см, АD=6см, DB=4см. Чему равно расстояние между точками C и D?
Математика
Постройте четыре точки A, B, C, D по следующиму условию: точки C и D лежат по разные сто??оны от прямой, проходящей через точки A и B, AB=8см, AC=4см, СВ=8см, АD=6см, DB=4см. Чему равно расстояние между точками C и D?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C A B D .__________________.______________________.________. Ростояние между точками будет; 8см,6 см,4 см
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