Постройте четыре точки A, B, C, D по следующиму условию: точки C и D лежат по разные сто??оны от прямой, проходящей через точки A и B, AB=8см, AC=4см, СВ=8см, АD=6см, DB=4см. Чему равно расстояние между точками C и D?

Математика
Постройте четыре точки A, B, C, D по следующиму условию: точки C и D лежат по разные сто??оны от прямой, проходящей через точки A и B, AB=8см, AC=4см, СВ=8см, АD=6см, DB=4см. Чему равно расстояние между точками C и D?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
         C                                 A                                          B              D      .__________________.______________________.________. Ростояние между точками будет; 8см,6 см,4 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Просто скажите длинну тени гномога,срочно. спасиите
Ответить
История
Докажите что христианство оказало огромное влияние на европейскую средневековой культуру . Срочно
Ответить
Русский язык
Спиши предложения, подчеркни их грамматическую основу. определи виды предложений по цели высказывания. что они выражают: вопрос, сообщение, побужде...
Ответить
Математика
В доме живут A, его жена B и трое их детей C, D, E, при этом справедливы следующие утвер??дения: 1) Если A смотрит телевизор, то и B смотрит телеви...
Ответить
Музыка
Какие знаки в гамма фа #минор и ля b мажор
Ответить