Просто скажите длинну тени гномога,срочно. спасиите

География
Просто скажите длинну тени гномога,срочно. спасиите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чем он выше, тем длиннее отбрасываемая им тень, что повышает точность измерения.
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