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5x-4=-14 срочно решите
Математика
5x-4=-14 срочно решите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х=4-14 5х=-10 Х=-10:5 Х=-2
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