Язык-самое лучшее, что есть на свете. Язык-самое худшее, что есть на свете (ВСЁ ЭТО СВОИМИ СЛОВАМИ)

Русский язык
Язык-самое лучшее, что есть на свете. Язык-самое худшее, что есть на свете (ВСЁ ЭТО СВОИМИ СЛОВАМИ)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А это разве не своими словами ? Речь- это прекрасное умение, что дано нам природой. Речь- это самое ужасное, что нам дано природой...
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