Дайте оценку феодальной раздробленности как этапу в развитии древнерусского общ??ства и государства.
История
Дайте оценку феодальной раздробленности как этапу в развитии древнерусского общ??ства и государства.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это примерно 5. Потому .что они были умны и отважны. дай 100 баллов.
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