Какова географическая широта Северного тропика и Южного полярного круга?

География
Какова географическая широта Северного тропика и Южного полярного круга?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северный тропик расположен на 23° 26′16″ к северу от  экватора. Южный полярный круг находится в 66°33′44″ (66.5622°) к югу от экватора. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите период функции f (x)=3cos4x
Ответить
Математика
Оқушы үй тапсырмасын орындайтын уақытының үштен бірін матиматикаға арнап 15 мин е??еп шығарды. Оқушы үй тапсырмасын орындауға қанша уақыт жұмсады?
Ответить
Математика
Упростите выражение: -2yx^2*3x^3y^5
Ответить
Литература
Сочинение на тему дед мороз и лето 2класс
Ответить
Физика
Какова масса тела которого под действие силы 1500мН движется ускорением 20см/с квадрат
Ответить