Какова географическая широта Северного тропика и Южного полярного круга?
География
Какова географическая широта Северного тропика и Южного полярного круга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северный тропик расположен на 23° 26′16″ к северу от экватора. Южный полярный круг находится в 66°33′44″ (66.5622°) к югу от экватора.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Оқушы үй тапсырмасын орындайтын уақытының үштен бірін матиматикаға арнап 15 мин е??еп шығарды. Оқушы үй тапсырмасын орындауға қанша уақыт жұмсады?
Математика