Сочинение на тему дед мороз и лето 2класс

Литература
Сочинение на тему дед мороз и лето 2класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как-то раз на новый год Дед Мороз всем детишкам раздавал подарки. Но дети не были рады, что Дед Мороз только в новый год приходит. И решили, что нужно Деду Морозу до лета остаться. Подходят и говорят:"Дед Мороз, останься на лето у нас?" "Не могу"- говорит он. Но всё-таки уговорили его. Не знаю, сойдёт, или нет?
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