Сочинение на тему дед мороз и лето 2класс

Гость: Гость:

Как-то раз на новый год Дед Мороз всем детишкам раздавал подарки. Но дети не были рады, что Дед Мороз только в новый год приходит. И решили, что нужно Деду Морозу до лета остаться. Подходят и говорят:"Дед Мороз, останься на лето у нас?" "Не могу"- говорит он. Но всё-таки уговорили его. Не знаю, сойдёт, или нет?