УКАЗАТЬ ЧАСТИ РЕЧИ Она доверчиво поглядела на меня и стала слизывать сладкие густые капли СПАСИБО
Русский язык
УКАЗАТЬ ЧАСТИ РЕЧИ Она доверчиво поглядела на меня и стала слизывать сладкие густые капли СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Местоимение,наречие,глагол,предлог,местоимение,глагол,прилагательное,прилагатнльное,существительное.
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