Помогите пожалуйста срочно номер 137
Алгебра
Помогите пожалуйста срочно номер 137
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Рациональные-а,в,д,ж,з Иррациональные-б,г,е
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