Решить уравнение 1 2/5:0,14=3,5:(0,1x+0,02) Определите какую часть x составляет от числа 18.Ответ записать в виде несокротимой
Математика
Решить уравнение 1 2/5:0,14=3,5:(0,1x+0,02) Определите какую часть x составляет от числа 18.Ответ записать в виде несокротимой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 25:0.14=3.5:(0.1х+0.02) 1.4;0.14=3.5:(0.1х+0.02) 10=3.5:(0.1х+0.02) 3.5:10=0.1х+0.02 0.35-0.02=0.1х 0.1х=0.33 х=0.33:0.1 х=3.3 проверка: 1 25:0.14=3,5:(0.1*3.3+0.02) 1.4:0.14=3.5:(0.33+0.02) 10=3.5:0.35 10=10 18:10=1810=95=1 45 - 10 составляет от числа 18 1 45
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