Докажите, что Газообразное состояние вещества, жидкое и твёрдое состоят из частиц, что частицы этих веществ взаимодействуют и что частицы этих тел движутся. Докажите пожалуйста
Физика
Докажите, что Газообразное состояние вещества, жидкое и твёрдое состоят из частиц, что частицы этих веществ взаимодействуют и что частицы этих тел движутся. Докажите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Между частицами вещества существует взаимное притяжение. 2. Эти силы ощущаются в том случае, если расстояние между частицами очень малы. 3. Между частицами вещества существует отталкивание.
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