Докажите, что Газообразное состояние вещества, жидкое и твёрдое состоят из частиц, что частицы этих веществ взаимодействуют и что частицы этих тел движутся. Докажите пожалуйста

Физика

Докажите, что Газообразное состояние вещества, жидкое и твёрдое состоят из частиц, что частицы этих веществ взаимодействуют и что частицы этих тел движутся. Докажите пожалуйста

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