Озеро-водохранилище сооруженное в нижнем египте 8 букв как называется

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Озеро-водохранилище сооруженное в нижнем египте 8 букв как называется
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квараун Нижний Египет - это его верхняя часть, как раз-таки ))
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