6 * ( 202 - 76 ) + 5523 : 7 = решение этого примера действия выписывать помогиТЕ плиииииииз!!!

Математика
6 * ( 202 - 76 ) + 5523 : 7 = решение этого примера действия выписывать помогиТЕ плиииииииз!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(202-76)=126, 2)126*6=756,  3)5523/7=789, 4)756+789=1545.
Гость:
1)202-76=126 2)6*126=756 3)5523:7=789 4)756+789=1545
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