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6 4/9 - (1 7/24 + 4 4/9)
Математика
6 4/9 - (1 7/24 + 4 4/9)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=6 4/9 - 403/72=58/9 - 403/72=61/72
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