6 речень з словами лікувати, пустиш, летять, пишуть

Українська мова
6 речень з словами лікувати, пустиш, летять, пишуть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доктор лечит поциента.,Не пускают за порог! Птицы летят на юг! Ребята пишут стихи
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