60 баллов!!!!!Помогите.Напишите текст о том,как я сходил в театр,используя данные выражения

Английский язык
60 баллов!!!!!Помогите.Напишите текст о том,как я сходил в театр,используя данные выражения
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