Стороны прямоугольника равны 1 1 см и 3 3 см ..............................................................4 ..............4
Математика
Стороны прямоугольника равны 1 1 см и 3 3 см ..............................................................4 ..............4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь равна 363 см. 11*33=363
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