60% от 40% числа у равны 8,4. Найди число у.

Математика
60% от 40% числа у равны 8,4. Найди число у.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8,4:60*100=1400 1400:40*100=3500
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