Все числа которые можно составить с помощью цифр 1 4 6 (цифры могут повторяется) зап??сали в порядке возрастания. на каком месте в этом ряду стоит число 64

Математика

Все числа которые можно составить с помощью цифр 1 4 6 (цифры могут повторяется) зап??сали в порядке возрастания. на каком месте в этом ряду стоит число 64

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