1)7x- (3+2x)=x+9; 2) 13 - (2x -5)=x-3; 3) 3x-(10-9x)=22x; 4) 26-(17-2x)=5x;
Математика
1)7x- (3+2x)=x+9; 2) 13 - (2x -5)=x-3; 3) 3x-(10-9x)=22x; 4) 26-(17-2x)=5x;
Ответ(ы):
Гость:
1). 7x -(3+2 x) = x + 9 7x- 3-2x = x + 9 7x - 2x - x = 9+3 -10x = 12 x = 1,2 2) 13 - (2x-5)= x- 3 13- 2x + 5= x-3 -2x-x= -3-13-5 3x=21 x=21:3 x =7
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