Ребят помогите . Внешнее строение Хордовых !!! Срочно ..

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Признаки Характеристика Значение Форма тела Обтекаемая, сжатая с боков Снижение трения воды Покровы Кожа, чешуя, слизь Защита, снижение трения воды Окраска Спинка темная, брюшко светлое Защитная, маскировка Отделы тела Голова плавно переходит в туловище и хвост Снижение трения воды Органы, расположенные на голове Глаза, ноздри, жаберные крышки, рот Зрение, обоняние, дыхание, питание Органы, расположенные на туловище Плавники, чешуя, боковая линия, отверстия Передвижение, органы чувств