Ребят помогите . Внешнее строение Хордовых !!! Срочно ..

Биология
Ребят помогите . Внешнее строение Хордовых !!! Срочно ..
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Признаки Характеристика Значение Форма тела Обтекаемая, сжатая с боков Снижение трения воды Покровы Кожа, чешуя, слизь Защита, снижение трения воды Окраска Спинка темная, брюшко светлое Защитная, маскировка Отделы тела Голова плавно переходит в туловище и хвост Снижение трения воды Органы, расположенные на голове Глаза, ноздри, жаберные крышки, рот Зрение, обоняние, дыхание, питание Органы, расположенные на туловище Плавники, чешуя, боковая линия, отверстия Передвижение, органы чувств
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите записать задачу:В четырёх одинаковых банках засолили 8 кг. огурцов. Сколько таких банок потребуется для засолки 40 кг. огурцов?
Ответить
Русский язык
23 упр кто знает помогите
Ответить
Математика
Первое число на 5,2 меньше второго. если первое число увеличить в 3 раза,то оно станет на 2,6 больше второго.найдите каждое число.
Ответить
Математика
Для приготовления я личного компота берут 5 частей яблок ,2частм сахару и 25 частей ??оды Сколько граммов сахару и сколько граммов воды надо взять,...
Ответить
Химия
Химия!ДОМАШНЯЯ РАБОТА(п.с она у нас отценивается в баллах..) помогите!! 8 класс!!
Ответить