Первое число на 5,2 меньше второго. если первое число увеличить в 3 раза,то оно станет на 2,6 больше второго.найдите каждое число.

Математика
Первое число на 5,2 меньше второго. если первое число увеличить в 3 раза,то оно станет на 2,6 больше второго.найдите каждое число.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Составим систему уравнений и решим ее 3Х +4У=47     3*(2У-1)+4У=47      6У-3+4У=47        10У=50               У=5                  У=5     2У-1=Х            2У-1=Х                    2У-1=Х                  2У-1=Х               Х=2*5-1          Х=9
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