Первое число на 5,2 меньше второго. если первое число увеличить в 3 раза,то оно станет на 2,6 больше второго.найдите каждое число.
Математика
Первое число на 5,2 меньше второго. если первое число увеличить в 3 раза,то оно станет на 2,6 больше второго.найдите каждое число.
Ответ(ы):
Гость:
Составим систему уравнений и решим ее 3Х +4У=47 3*(2У-1)+4У=47 6У-3+4У=47 10У=50 У=5 У=5 2У-1=Х 2У-1=Х 2У-1=Х 2У-1=Х Х=2*5-1 Х=9
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