Первое число на 5,2 меньше второго. если первое число увеличить в 3 раза,то оно станет на 2,6 больше второго.найдите каждое число.

Математика

Первое число на 5,2 меньше второго. если первое число увеличить в 3 раза,то оно станет на 2,6 больше второго.найдите каждое число.

Автор: Гость