вместо точек ставить слова ..которые зависят от деепричастия...Бабушка сидя...рассказывала мне интересные истории
Русский язык
вместо точек ставить слова ..которые зависят от деепричастия...Бабушка сидя...рассказывала мне интересные истории
Ответ(ы):
Гость:
Бабушка сидя на мягком кресле рассказывала интересные истории
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