вместо точек ставить слова ..которые зависят от деепричастия...Бабушка сидя...рассказывала мне интересные истории

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вместо точек ставить слова ..которые зависят от деепричастия...Бабушка сидя...рассказывала мне интересные истории

Автор: Гость