вместо точек ставить слова ..которые зависят от деепричастия...Бабушка сидя...рассказывала мне интересные истории

Русский язык
вместо точек ставить слова ..которые зависят от деепричастия...Бабушка сидя...рассказывала мне интересные истории
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бабушка сидя на  мягком кресле рассказывала интересные истории
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