Выпишите из перечисленных ниже слов семь особенно значимых для вас и обоснуйте письменно свой выбор СРОЧНО! ЧЕЛОВЕК,ОБЩЕНИЕ,ДОМ,ЦВЕТЫ,СОЛНЦЕ,ИГРУШКИ,КИНО,ДЕНЬГИ,ШКОЛА,МУЗЫКА,РОДИТЕЛИ,СЕМЬЯ,ДРУЗЬЯ,ПРАЗДНИКИ,ЖИЗНЬ,ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛ...
Обществознание
Выпишите из перечисленных ниже слов семь особенно значимых для вас и обоснуйте письменно свой выбор СРОЧНО! ЧЕЛОВЕК,ОБЩЕНИЕ,ДОМ,ЦВЕТЫ,СОЛНЦЕ,ИГРУШКИ,КИНО,ДЕНЬГИ,ШКОЛА,МУЗЫКА,РОДИТЕЛИ,СЕМЬЯ,ДРУЗЬЯ,ПРАЗДНИКИ,ЖИЗНЬ,ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО, ТЕАТР, ПРИРОДА.
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