Для приготовления я личного компота берут 5 частей яблок ,2частм сахару и 25 частей ??оды Сколько граммов сахару и сколько граммов воды надо взять,чтобы приготовить компот из 600 г яблок?
Математика
Для приготовления я личного компота берут 5 частей яблок ,2частм сахару и 25 частей ??оды Сколько граммов сахару и сколько граммов воды надо взять,чтобы приготовить компот из 600 г яблок?
Ответ(ы):
Гость:
Простейшая задача. 5+2+25=32 части 600:5=120 г-одна часть 120х2=240 г-сахара 120х25=3000 г-воды
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