Для приготовления я личного компота берут 5 частей яблок ,2частм сахару и 25 частей ??оды Сколько граммов сахару и сколько граммов воды надо взять,чтобы приготовить компот из 600 г яблок?

Математика

Для приготовления я личного компота берут 5 частей яблок ,2частм сахару и 25 частей ??оды Сколько граммов сахару и сколько граммов воды надо взять,чтобы приготовить компот из 600 г яблок?

Автор: Гость