Химия!ДОМАШНЯЯ РАБОТА(п.с она у нас отценивается в баллах..) помогите!! 8 класс!!

Химия
Химия!ДОМАШНЯЯ РАБОТА(п.с она у нас отценивается в баллах..) помогите!! 8 класс!!
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Гость:
1 - А 2 - В))))))))))))))))))))))))
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