Упростить выражение (х-3)² - (х+3)² + 18х²
Алгебра
Упростить выражение (х-3)² - (х+3)² + 18х²
Ответ(ы):
Гость:
((х-3)-(х+3))((х-3)+(х+3)) +18х^2 -6×2х+18х^2 -12х+18х^2 -6х (2-3х)
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