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600м за 20 сек как вычислить скорость
Математика
600м за 20 сек как вычислить скорость
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600:20=30 м/с. вроде бы так
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