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64-х=42 30+х=84 надо найти х
Математика
64-х=42 30+х=84 надо найти х
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) 1) 64-42 = 22 Ответ: х = 22 б) 1) 84-30 = 54 Ответ: х = 54
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