6,5x=26,52 решите уравнение
Математика
6,5x=26,52 решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х=26.52:6.5 х=4.08 Ответ.х=4.08
Гость:
6,5x=26,52 х=26,52:6.5 х=4.08
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