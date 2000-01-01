Даны 3 неколлинеарных вектора a,b,c . Найдите значения p и q, при которых векторы m(вектор)=pa(вектор)+qb(вектор)+8c(вектор) и h(вектор)=a(вектор)+pb(вектор)=qc(вектор) коллинеарны.
Геометрия
Даны 3 неколлинеарных вектора a,b,c . Найдите значения p и q, при которых векторы m(вектор)=pa(вектор)+qb(вектор)+8c(вектор) и h(вектор)=a(вектор)+pb(вектор)=qc(вектор) коллинеарны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=pa+qb+8c n=a+pb+qc, где а, в, с - неколлинеарные вектора. Вектора коллинеарны, если соответствующие коэффициенты пропорцианальны, т.е. p/1=q/p=8/q. p/1=q/p, отсюда q=p^2, q/p=8/q, отсюда 8p=q^2. Из этих соотношений имеем 8p=p^4 или 8=p^3 и p=2 Найдем q=p^2=4. Ответ. 2,4.
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