число m увеличим на 25% и получим 200.число n уменьшим на 40% и получим 144.найти отношение n к m и выразить это отношение десятичной дробью.

Математика

число m увеличим на 25% и получим 200.число n уменьшим на 40% и получим 144.найти отношение n к m и выразить это отношение десятичной дробью.

Автор: Гость