число m увеличим на 25% и получим 200.число n уменьшим на 40% и получим 144.найти отношение n к m и выразить это отношение десятичной дробью.
Математика
число m увеличим на 25% и получим 200.число n уменьшим на 40% и получим 144.найти отношение n к m и выразить это отношение десятичной дробью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 -- 125% m -- 100% m=200*100%/125%=160 n -- 100% 144 -- 60% n=144*100%/60%=240 отношение: 160/240=2/3
Гость:
увеличили на 25%, значит добавили ¼, стало 1 + ¼ = 5/4 200 : 5/4 = 160 уменьшили на 40%, значит осталось 60% или 6/10 или 3/5. 144 : 3/5 = 240 Найдём отношение: 160/240 = 2/3
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