69 задание срочно! просто ответ типо: а) и ответ а) ответ б) ответ б) ответ
Математика
69 задание срочно! просто ответ типо: а) и ответ а) ответ б) ответ б) ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1\2=1*1000\2=500м\ч 1\4сут=1\4*24=6 часов 1\30час=1\30*60=2мин 1\10м\мин=1*100\10=10см.мин пока всё
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