69 задание срочно! просто ответ типо: а) и ответ а) ответ б) ответ б) ответ

Математика
69 задание срочно! просто ответ типо: а) и ответ а) ответ б) ответ б) ответ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1\2=1*1000\2=500м\ч 1\4сут=1\4*24=6 часов 1\30час=1\30*60=2мин 1\10м\мин=1*100\10=10см.мин пока всё
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В треугольнике CDE точка М лежит на стороне СЕ, причем угол CMD острый. Докажите, DE болеше DM
Ответить
Математика
У прямоугольника длина 45 сантиметров ширина в 9 раза меньше Найди площадь и периметр прямоугольника
Ответить
Математика
Как решить задачу Наборщица печатает 48￼ страниц текста в день.За сколько дней о??а напечатает рукопись,в которой 672 страницы?
Ответить
Русский язык
Разберите пожалуйста по синтаксически разбор предложения в Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств кроме лесов лугов и прозрачного в...
Ответить
Математика
Сделать деление столбиком 1207÷9
Ответить