Сходства и различия рассказов "Филиппок" и "Ещё мама"

Литература
Сходства и различия рассказов "Филиппок" и "Ещё мама"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходство: первый раз мальчик идет в школу. Опасности по дороге, тоже собаки, а в этом рассказе еще и гуси. Учитель хорошо встречает. Различия: Филиппок сам хотел идти в школу и пошел, хотя был еще маленький. А Артем не хотел идти. Филиппок знал буквы, а Артем — нет и т. п. Вывод: разные писатели — разные ге­рои и их характеры
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