Сходства и различия рассказов "Филиппок" и "Ещё мама"

Гость: Гость:

Сходство: первый раз мальчик идет в школу. Опасности по дороге, тоже собаки, а в этом рассказе еще и гуси. Учитель хорошо встречает. Различия: Филиппок сам хотел идти в школу и пошел, хотя был еще маленький. А Артем не хотел идти. Филиппок знал буквы, а Артем — нет и т. п. Вывод: разные писатели — разные ге­рои и их характеры