Какие изменения в международном положении США произошли после Второй мировой войны? 1) превращение страны в доминирующую политическую силу в мире 2) превращение США в крупную колониальную империю 3) упадок экономики в связи ...

История

Какие изменения в международном положении США произошли после Второй мировой войны? 1) превращение страны в доминирующую политическую силу в мире 2) превращение США в крупную колониальную империю 3) упадок экономики в связи с поражением в войне 4) превращение страны в младшего партнера СССР Какое название после Второй Мировой войны получила совокупность стран, принявших советскую модель строительства социализма? 1) Советский союз 2) Социалистическое содружество 3)реальный социализм 4) коммунистический интернационал

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