Почему именно покрытосеменные растения Человек Использовал для создания Культурных форм

Биология
Почему именно покрытосеменные растения Человек Использовал для создания Культурных форм
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Гость:
Было так удобней выращивать человеку
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