ИЗ 600 КЛАВИАТУР ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА ВСРЕДНЕМ 12 НЕИСПРАВНЫ.. КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО ЧТО СЛУЧАЙНО ВЫБРАННАЯ КЛАВИАТУРА ИСПРАВНА?

Математика
ИЗ 600 КЛАВИАТУР ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА ВСРЕДНЕМ 12 НЕИСПРАВНЫ.. КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО ЧТО СЛУЧАЙНО ВЫБРАННАЯ КЛАВИАТУРА ИСПРАВНА?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(600-12)/600=0,98 Т.е. нашли отношение исправных клавиатур ко всем клавиатурам
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