План к 1 та 2 розділу "митькозавр із юрківки"

Українська література
План к 1 та 2 розділу "митькозавр із юрківки"
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1. Завдання вчительки2. Насмішки  майбутнього майстра велосипедного  спорту3. Добра бабуся, та дід Трохим.4. Дорога до лісового озера.5. Страшна розповідь про химеру6. Таемниця. І нічна варта.7. Вивчення бібліотеки.       8. Митькозавр Стеценка із Юрківки.9. Велечезні сліди на березі.10. Невдала операція "Курка".11. Нічний розіграш Васі.            12. Майбутні пригоди хлопців.

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