План к 1 та 2 розділу "митькозавр із юрківки"
Українська література
План к 1 та 2 розділу "митькозавр із юрківки"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Завдання вчительки2. Насмішки майбутнього майстра велосипедного спорту3. Добра бабуся, та дід Трохим.4. Дорога до лісового озера.5. Страшна розповідь про химеру6. Таемниця. І нічна варта.7. Вивчення бібліотеки. 8. Митькозавр Стеценка із Юрківки.9. Велечезні сліди на березі.10. Невдала операція "Курка".11. Нічний розіграш Васі. 12. Майбутні пригоди хлопців.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык