В треугольнике CDE точка М лежит на стороне СЕ, причем угол CMD острый. Докажите, DE болеше DM
Геометрия
В треугольнике CDE точка М лежит на стороне СЕ, причем угол CMD острый. Докажите, DE болеше DM
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. отрезки DE и DM берут начало в одной точке D, а конец отрезка DE (тоесть точка E) находится дальше от вершины C, чем конец отрезка DM (тоесть точка M), и при том <CMD-острый, то отрезок DE больше отрезка DM. Если бы <CMD был тупым, то тогда бы отрезок DM был больше отрезка DE. Ответ: DE больше DM.
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