В треугольнике CDE точка М лежит на стороне СЕ, причем угол CMD острый. Докажите, DE болеше DM

Геометрия
В треугольнике CDE точка М лежит на стороне СЕ, причем угол CMD острый. Докажите, DE болеше DM
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. отрезки DE и DM берут начало в одной точке D, а конец отрезка DE (тоесть точка E) находится дальше от вершины C, чем конец отрезка DM (тоесть точка M), и при том <CMD-острый, то отрезок DE больше отрезка DM. Если бы <CMD был тупым, то тогда бы отрезок DM был больше отрезка DE. Ответ: DE больше DM.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У прямоугольника длина 45 сантиметров ширина в 9 раза меньше Найди площадь и периметр прямоугольника
Ответить
Математика
Как решить задачу Наборщица печатает 48￼ страниц текста в день.За сколько дней о??а напечатает рукопись,в которой 672 страницы?
Ответить
Русский язык
Разберите пожалуйста по синтаксически разбор предложения в Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств кроме лесов лугов и прозрачного в...
Ответить
Математика
Сделать деление столбиком 1207÷9
Ответить
Литература
Сходства и различия рассказов "Филиппок" и "Ещё мама"
Ответить