В треугольнике CDE точка М лежит на стороне СЕ, причем угол CMD острый. Докажите, DE болеше DM

Гость: Гость:

Т.к. отрезки DE и DM берут начало в одной точке D, а конец отрезка DE (тоесть точка E) находится дальше от вершины C, чем конец отрезка DM (тоесть точка M), и при том <CMD-острый, то отрезок DE больше отрезка DM. Если бы <CMD был тупым, то тогда бы отрезок DM был больше отрезка DE. Ответ: DE больше DM.