Сколько молока в 2 бидонах ,если в одном бидоне 39, 7 л молока, а в другом - меньше на 2,9 л

Математика

Сколько молока в 2 бидонах ,если в одном бидоне 39, 7 л молока, а в другом - меньше на 2,9 л

Автор: Гость