Сколько молока в 2 бидонах ,если в одном бидоне 39, 7 л молока, а в другом - меньше на 2,9 л
Математика
Сколько молока в 2 бидонах ,если в одном бидоне 39, 7 л молока, а в другом - меньше на 2,9 л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 бидон = 39,7л 2 бидон = 39,7-2,9=36,8л 1бидон + 2 бидон = 39,7+36,8 = 76,5 л молока в двух бидонах
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