Назовите основные реформы Петра1.Можно ли сказать,что они были подготовлены всем ??редшествующим развитием России?Ответ аргументируйте.
История
Назовите основные реформы Петра1.Можно ли сказать,что они были подготовлены всем ??редшествующим развитием России?Ответ аргументируйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1708 год-административная реформа 2)1700по1710 -экономическая реформа 3)1700-реформа армии 4)1711-реформа органов самоуправления 5)1721-церковная реформа 6)1718-введение коллегий 7)1722-табель орангах Безусловно реформы Петра 1 заложили фундамент для дальнейших преобразований.Вспомним ,как Екатерина 2 восхищалась Петром 1.Вся ее "политика просвещенного абсолютизма" ориентировалась на сохранение и продолжение развития страны в том направлении ,по которому пошел петр 1
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