Назовите основные реформы Петра1.Можно ли сказать,что они были подготовлены всем ??редшествующим развитием России?Ответ аргументируйте.

Гость: Гость:

1)1708 год-административная реформа 2)1700по1710 -экономическая реформа 3)1700-реформа армии 4)1711-реформа органов самоуправления 5)1721-церковная реформа 6)1718-введение коллегий 7)1722-табель орангах Безусловно реформы Петра 1 заложили фундамент для дальнейших преобразований.Вспомним ,как Екатерина 2 восхищалась Петром 1.Вся ее "политика просвещенного абсолютизма" ориентировалась на сохранение и продолжение развития страны в том направлении ,по которому пошел петр 1