Дайте характеристику для кровеносной системы лягушки

Биология
Дайте характеристику для кровеносной системы лягушки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровеносная система замкнутая. Трехкамерное сердце (2 предсердия и желудочек). Кровь в желудочке смешанная. 2 круга кровообращения (появился легочный круг кровообращения, так как появилось легочное дыхание).
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