Дайте характеристику для кровеносной системы лягушки
Биология
Дайте характеристику для кровеносной системы лягушки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровеносная система замкнутая. Трехкамерное сердце (2 предсердия и желудочек). Кровь в желудочке смешанная. 2 круга кровообращения (появился легочный круг кровообращения, так как появилось легочное дыхание).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Замена колес на гусеницы позволяет значительно повысить проходимость трактора. Это видбуваEться вследствие: а) увеличения мощности двигателя; б) ув...
География
Математика
Химия
Литература