Замена колес на гусеницы позволяет значительно повысить проходимость трактора. Это видбуваEться вследствие: а) увеличения мощности двигателя; б) увеличенной массы трактора; в) уменьшение давления трактора на грунт; г) абiлыпенн...

Физика
Замена колес на гусеницы позволяет значительно повысить проходимость трактора. Это видбуваEться вследствие: а) увеличения мощности двигателя; б) увеличенной массы трактора; в) уменьшение давления трактора на грунт; г) абiлыпенн скорости движения трактора
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